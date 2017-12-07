KAR BASTIRDI SERHAT İLİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kars'ta gece yarısı başlayan kar yağışı nedeniyle 7 Aralık Perşembe günü ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar tatil edildi.
Kars'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
KAR GECE SAATLERİNDE BAŞLADI
Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının dün gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olmaya başladığını söyledi.
OKULLAR 7 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ TATİL EDİLDİ
Bu sebeple eğitime ara verildiğini ifade eden Doğan, "İlimiz ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 7 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." bilgisini paylaştı.
Doğan, olumsuz hava koşulları yüzünden kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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