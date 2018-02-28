KAR İSTANBUL KAPILARINA DAYANDI, THY SAAT VERİP YOLCULARINI UYARDI!
THY, yarın saat 05.00'ten itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yolcuların mağduriyet yaşamamaları için terminale erken gelmeleri gerektiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yolcuların mağduriyet yaşamamaları için terminale erken gelmeleri gerektiğini duyurdu.
SABAH SAAT 05.00'TEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre 1 Mart saat 05.00 itibarıyla İstanbul'da kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
"ERKEN GELİN!" UYARISI
Açıklamada, "1 Mart tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerek trafikte gerek havalimanında oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak terminalde bulunmalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
Yolculardan uçuşlarıyla ilgili bilgilere "www.turkishairlines.com" internet sitesi ile "4440849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.
Kaynak: haberinburada
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