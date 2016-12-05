

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.







5-6 ARALIK GÜNLERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ







Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, etkili olan karnedeniyle ilçe merkez ile bağlı köylerdeki tüm okullar 5 ve 6 Aralık günleri tatil edildi.







KAR KALINLIĞI BİR METREYE YÜKSELDİ







Öte yandan, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, trafik ekipleri kar ve buzlanmadan dolayı sürücüleri tedbirli olmaları için uyarıyor.















kaynak:haber7