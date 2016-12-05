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KAR KALINLIĞI 1 METRE: OKULLAR 2 GÜN TATİL!


KAR KALINLIĞI 1 METRE: OKULLAR 2 GÜN TATİL!
Tarih : 05 Aralık 2016, 13:02
Puan Ver : Kar Kalınlığı 1 Metre: Okullar 2 Gün Tatil!(8/10)9


Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.



5-6 ARALIK GÜNLERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ



Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, etkili olan karnedeniyle ilçe merkez ile bağlı köylerdeki tüm okullar 5 ve 6 Aralık günleri tatil edildi.



KAR KALINLIĞI BİR METREYE YÜKSELDİ



Öte yandan, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, trafik ekipleri kar ve buzlanmadan dolayı sürücüleri tedbirli olmaları için uyarıyor.



 



 



kaynak:haber7








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