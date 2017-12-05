KAR KÜREME ARAÇLARI İSTANBUL'DA ANA YOLLARA İNDİ!
İstanbul'da meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarıları belediye ekiplerini de harekete geçirdi. Belediye ekipleri ana yollara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi.
BELEDİYE ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI
Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle belediye ekipleri de önlemlerini arttırdı.
TUZLAMA VE KÜREME ARAÇLARI YOLLARDA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirdi.
Kaynak: haberinburada
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