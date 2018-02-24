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Kar maskeli silahlı gaspçılar film gibi operasyonla yakalandı

KAR MASKELİ SİLAHLI GASPÇILAR FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI

Bursa'da bir haftada 3 benzinliği soyan silahlı ve kar maskeli 2 şüpheli 100 kamera kaydı izlenerek kıskıvrak yakalandı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Kar Maskeli Silahlı Gaspçılar Film Gibi Operasyonla Yakalandı(10/10)6

Bursa'da bir haftada 3 benzinliği soyan silahlı ve kar maskeli 2 şüpheli adleyeye sevk edildi. Son soygunlarını evlerine yakın benzinlikte yapan soyguncuları polis 100 güvenlik kamerasını inceleyerek evlerine kadar takip edip evlerinde yakaladı.

1 HAFTADA 3 BENZİNLİK SOYGUNU ANBEAN KAMERADA

Bursa'da 14 ile 21 Şubat tarihleri arasında bir haftada 3 tane benzinliğin marketi silahlı ve kar maskeli şüpheliler tarafından soyuldu. Olaylarda silah kullanan soyguncular güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülenmişti.

SİLAHLI VE KAR MASKELİ SOYGUNLAR

Silahlı ve kar maskeli soygunların ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliğini tespit etmek için geniş çaplı araştırma başlattı.

100 KAMERA KAYDI İZLENDİ

Yapılan çalışmalarda, izlenen 100 kamera kaydından M.Ç. (19) ve E.A.B.'nin (18) olayın şüphelisi olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler evlerinde gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 paket sigara ve iki adet silah ele geçirildi. Zanlıların toplam 3 benzinlikten 9 bin lira çaldığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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