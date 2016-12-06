

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van'da okullar tatil edildi. Van'da etkili kar sebebiyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı nedeniyle, Milli Eğitime bağlı merkez ve bağlı köylerde okul öncesi, ilk ve ortaokullar, liseler ile diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli olanların da bugün idari izinli sayılacakları belirtildi. Van'da sabaha karşı başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok kırsal mahalle, köy ve mezra yolu da kapandı.



Kar yağışı nedeniyle Artvin merkez ile Borçka ve Murgul ilçelerinde de eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, ayrıca il genelinde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.



Giresun'da etkili olan kar yağışı bazı ilçeler okulların tatil edilmesine neden oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının köy yollarında yarattığı olumuz koşullar nedeniyle Doğankent, Yağlıdere, Çanakçı ve Dereli ilçelerinde taşıma ile gelen öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.



Rize'nin Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde, kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı sonucu oluşan buzlanma nedeniyle, bazı olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi. Açıklamada, meteorolojik veriler ışığında öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için bu ilçelerde, okul öncesi, temel eğitim, orta öğretim kurumları ile yaygın, özel öğretim ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi. İki ilçede, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de bir gün idari izinli sayılacak.











kaynak:mymemur