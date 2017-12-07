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Kar yağışı hayatı felç etti! 6 ilde eğitime kar engeli

KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ! 6 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Yurdun Doğu bölgelerinde etkisini arttıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kars, Nevşehir, Ağrı, Van, Bingöl ve Bitlis'te eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Kar Yağışı Hayatı Felç Etti! 6 İlde Eğitime Kar Engeli(8/10)4

Yurtta etkisini sürdüren kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Kars, Nevşehir, Ağrı, Bingöl, Bitlis ve Van'da eğitime bir gün süreyle ara verildi.

KARS: Kars'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

NEVŞEHİR: Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk, orta ve lise ile dengi okullarda eğitime 7 Aralık günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

AĞRI: Ağrı merkez ile Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde, köy okulları, taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul ve ortaokullar ile liseler bugün için tatil edildi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçenin yanı sıra Hamur, Taşlıçay ve Diyadin'de köy okulları, taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul ve ortaokullarla liselerde bir gün eğitim öğretime ara verildiğini söyledi.

VAN: Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Belli aralıklarla devam eden kar yağından dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Belli aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, okulların ise bir gün (perşembe) tatil edildiği belirtildi.

BİNGÖL: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde taşımalı eğitim ile köy okullarına kar nedeniyle 1 gün ara verildi. Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, köyden ilçeye taşınan öğrencilerinin eğitimi ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu da ulaşıma kapandı.

BİTLİS: Bitlis'te yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkezde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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