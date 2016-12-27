

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdare ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, kapalı bulunan 46 köy yolunun ise en kısa sürede açılacağı belirtildi. Öte yandan, kent merkezine bağlı köy ve mezraları çevreleyen dağlarda bulunan kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen kış mevsimi özellikle güneşli havalarda kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Hiçbir iz bulunmayan kilometrelerce büyüklükteki beyaz dağlar ve kar manzaraları, güneşin parıltısı altında seyredenleri büyülüyor.







Caminin sadece minaresi kaldı







Ağrı merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan Başçavuş Köyü'nün yarısı Yazıcı Barajı'nın suları altında kaldı. Sular altında kalanlar arasında köyün camisi ve sağlık ocağı da vardı. Baraj gölü soğuk nedeniyle buz tutunca yağan karla birlikte bu ilginç görüntü ortaya çıktı.











kaynak:yenişafak