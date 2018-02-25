KAR YURDA GİRİŞ YAPTI! İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR?
Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği soğuk hava dalgası Balkanlar'dan giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başlarken İstanbul'da ilk karın çarşamba günü yağacağı tahmin ediliyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı. Meteorolojinin internet sitesindeki tahminlere göre İstanbul'da da çarşamba günü karla karışık yağmur, Perşembe günü ise kar bekleniyor.
SEYİRLİK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Edirne'de, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki vatandaşlar da kar yağışının başlamasıyla öz çekim yaptı. Birçok Osmanlı mirasının olduğu kent merkezinde kar yağışı tarihi eserlerle seyirlik görüntüler oluşturdu.
HAVA SICAKLIĞI 2 DERECE DÜŞTÜ
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Edirne'de, kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi. Öte yandan, Kırklareli'nde de kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı karayolunda kar yağışını etkili oluyor.
Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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