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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Atanan Orgeneral Yaşar Güler Kimdir?
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KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA ATANAN ORGENERAL YAŞAR GÜLER KİMDİR?


Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Atanan Orgeneral Yaşar Güler Kimdir?
Tarih : 03 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Atanan Orgeneral Yaşar Güler Kimdir?(7/10)3

Yüksek Askeri Şura kararlarına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Kara Kuvvetleri'ne atanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in öz geçmişi şöyle:

63 YAŞINDA

"1954 yılında Ardahan'da doğmuş, Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle mezun olmuştur.

1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Org.Güler; 1986 yılında Kara Harp Akademisinden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

ÇOK SAYIDA YURT DIŞI GÖREVİNDE BULUNDU

Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekat Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'inci Piyade Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askeri Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya'da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

15 TEMMUZ'DAN SONRA JENDARME'NIN BAŞINA GEÇTİ

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Gnkur. İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askeri Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay II nci Başkanlığı görevini yürütmüş, İçişleri Bakanlığının 28 Temmuz 2016 tarihli, 2016/508 sayılı kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır. Demet Güler ile evli olan Orgeneral Yaşar Güler bir çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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