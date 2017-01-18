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kara liste tarih oldu!

KARA LİSTE TARİH OLDU!

İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan ve borçlara düzenleme getiren kanun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 'Kara liste'ye af geldi. İşte detayları...

Tarih : 18 Ocak 2017, 12:53
Puan Ver : Kara Liste Tarih Oldu!(9/10)6


İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan ve borçlara düzenleme getiren kanun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 'Kara liste'ye af geldi. İşte detayları...



Çek, kredi, senet ödemeleri nedeniyle 'kara liste'ye girenlere af içeren düzenleme TBMM'de kabul edildi. "Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın kabulü ile kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.



Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu kapsamda mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırılması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.



 



kaynak:sabah








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