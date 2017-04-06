KARA SEVDA DİZİSİNDEKİ HATA, SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI
Çarşamba günleri Star TV'de yayınlanan 'Kara Sevda' dizisinin son bölümünde meydana gelen hata, izleyicileri isyan ettirdi.
Dizi, reklam arasından sonra kaldığı yerden yaklaşık 40 dakika geri sararak devam etti. Aynı sahneleri yeniden izleyen dizinin sevenleri sosyal medya üzerinden isyan etti. Kanal bir süre bu hatanın farkına varmadı.
kaynak:milliyet
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