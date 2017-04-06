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kara sevda dizisindeki hata, sosyal medyada olay yarattı

KARA SEVDA DİZİSİNDEKİ HATA, SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

Çarşamba günleri Star TV'de yayınlanan 'Kara Sevda' dizisinin son bölümünde meydana gelen hata, izleyicileri isyan ettirdi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:25
Puan Ver : Kara Sevda Dizisindeki Hata, Sosyal Medyada Olay Yarattı(10/10)10


Dizi, reklam arasından sonra kaldığı yerden yaklaşık 40 dakika geri sararak devam etti.  Aynı sahneleri yeniden izleyen dizinin sevenleri sosyal medya üzerinden isyan etti. Kanal bir süre bu hatanın farkına varmadı.





 



 



kaynak:milliyet








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