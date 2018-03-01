KARA TAHTADA WORD ÖĞRETEN KAHRAMANA, MİCROSOFT'TAN BİLGİSAYAR SÖZÜ
Gana'da bir öğretmen görev yaptığı okulda bilgisayar bulunmadığı için teknoloji dersinde öğrencilerine kara tahtaya Microsoft Word programını çizerek öğretti.Çekilen fotoğraflar, internette binlerce kullanıcı tarafından paylaşılıp beğeni topladı. Fotoğrafları fark eden Microsoft, okula bilgisayar gönderme sözü verdi.
KARA TAHTAYA WORD PROGRAMI ÇİZDİ
Kumasi kentindeki bir okulda çekilen fotoğraflarda, öğretmenin kara tahtaya Microsoft Word programının ekran görüntüsünü detaylı bir şekilde çizdiği görülüyor.
Richard Appiah Akoto adlı öğretmen, bilgisayar ekranında görülen imgeleri kara tahta üzerine yazdığı açıklamalarla anlatmaya çalışıyor.
VERDİĞİ DERSİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Sosyal medyada Owura Kwadwo ismini kullanan öğretmen, fotoğrafları Facebook hesabından "Ghana okullarında bilgisayar iletişim teknolojisi dersi vermek çok eğlenceli" mesajıyla paylaştı. Akoto'nun mesajı ve fotoğraflar, binlerce sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak yayıldı.
Şubat ayı ortasında yaptığı paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı öğretmeni görevine bağlılığından ötürü tebrik etti.
BİR GİRİŞİMCİ MİCROSOFT'A TWEET ATTI
Rebecca Enonchong adlı girişimci geçen Pazar günü Microsoft Africa'ya tweet attı ve "Eminim bu öğretmene uygun bir kaynak sağlarsınız" yazdı.
Fotoğrafların yayılması üzerine Microsoft Salı günü sessizliğini bozdu ve Akoto'ya bilgisayar ve eğitim materyallerine erişim sözü verdi.
https://twitter.com/MicrosoftAfrica/status/968372028003770372
MİCROSOFT ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR VERECEK
Microsoft Africa'nın tweet'inde "Eğitimde dijital dönüşümü gerçekleştirmek üzere öğretmenleri desteklemek, yaptığımız işin özünde yatıyor. Owura Kwadwo'ya ortaklarımız aracılığıyla bir bilgisayar göndereceğiz ve eğitim materyallerimize ücretsiz erişim vereceğiz" denildi.
Akoto'nun öğretmenlik yaptığı okulda 2011'den bu yana bilgisayar bulunmuyor. Ancak öğrencilerin mezun olabilmek için bilgi ve iletişim teknolojileri dersini geçmesi gerekiyor.
Akoto "Facebook'tan fotoğraf paylaşmayı seviyorum. Bu fotoğraflarında bu kadar çok ilgi çekeceğini tahmin etmezdim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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