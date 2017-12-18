Süper Lig'in 16'ncı haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor'da Seleznov, Torje, Grozav, Papp ve Tanase'nin kadro dışı bırakıldığı yönünde çıkan haberleri Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman yalanladı.

"BU, HOCAMIZIN DÜŞÜNCESİ"

Toraman, "Kadro dışı bırakılma olayı doğru değil. Hocamız maç öncesi bu 5 kişiyi düşünmediğini söyledi ve kadroya almadı. Kadroyu kimin yapacağına teknik heyet verir. Bakarsınız önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçında kadroda yer alabilirler. Bu tamamen hocamızın düşüncesidir. Saygı duyuyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada