KARABÜKSPOR TUR KAPISINI ARALADI
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kardemir Karabükspor, sahasında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kardemir Karabükspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
27. dakikada Blizcnichenko'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Umut topa hakim oldu.
PERDEYİ SELEZNOV AÇTI
36. dakikada Blizcnichenko ile duvar pası yapan Seleznov'un ceza sahası dışından şutunda top ağlara gitti. 1-0
İLK YARIDA SON SÖZÜ SERDAR SÖYLEDİ
45. dakikada Blizcnichenko sağ kanattan ortasında Seleznov'un son anda çizgiden ceza sahasına çevirdiği topu önünde bulun Serdar meşin yuvarlığı boş ağlara gönderdi. 2-0
54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Hamidou Traore'nin vuruşunda top kaleci Umut'tan geri döndü.
62. dakikasında savunmasın rakibinden topu çalan Hamidou Traore'nin vuruşunda kaleci topu çelmeyi başardı.
İSTANBULSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ
63. dakikada defansın arkasına atılan pasta topla buluşan Zafer'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde müsait durumdu Şaban meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karabükspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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