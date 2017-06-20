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karabükspor'da çifte transfer

KARABÜKSPOR'DA ÇİFTE TRANSFER

Kardemir Karabükspor iç transferde Kerim Zengin ve İlhan Depe ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 15:56
Puan Ver : Karabükspor'da Çifte Transfer(10/10)12


Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor iç transferde Kerim Zengin ve İlhan Depe ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.



Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Kerim ve İlhan ile yeni sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Kerim ve İlhan'ın son iki yılda takıma ciddi katkıda bulunduğunu ifade eden Gül, "İyi hizmet verdiler. İki yıllık başarılarımızın içerisinde kendilerinin çok önemli payları oldu. Biz kendilerinden çok memnunuz ki, bugün ikisiyle de 2'şer yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah geçtiğimiz iki senedeki başarılarını, önümüzdeki iki yıla da yansıtırlar." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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