KARADENİZ USULÜ NAKLİYE! ASMA KÖPRÜDEN 25 TONLUK KAMYONLA GEÇTİ
Arvin'in Yusufeli ilçesinde bir sürücü, üzerinde konteynır ve vinç yüklü bir kamyonla, Çoruh Nehri üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçti.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir sürücü, üzerinde konteynır ve vinç yüklü bir kamyonla, Çoruh Nehri üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçti.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
İlçede, Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprüden küçük araçlarla geçen vatandaşlar ulaşımlarını sağlıyor. Köprüden bu kez üzerinde konteynır ve vinç yüklü yaklaşık 25 ton ağırlığındaki bir kamyon geçti. Yüreklerin ağza geldiği o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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