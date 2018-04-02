KARADENİZ'DE ALARM! YUNUSLAR BİR BİR KIYIYA VURUYOR
Sinop'ta avlanma sezonunun son günlerinde, Karadeniz kıyılarında ve Sinop sahillerinde kıyaya vurup telef olan yunusların sayısı giderek artıyor. Ölümlerinin sebebi yapılacak analiz sonucu belli olacak.
Kıyıya vuran yunusları gören vatandaşlar ekiplere bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yunusların ölüm sebeplerini ve nereden geldiklerini tespit etmek amacıyla yunuslardan doku örneği aldı.
ONLARCA YUNUS KIYIYA VURDU
Sinop'ta hafta sonu onlarca yunus kıyıya vurdu. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma görevlisi Uğur Özsandıkçı, "Yunus ölümlerinin bilinen sebepleri var. Doğal ölümler de olabilir. Hastalıklara bağlı ölümler de olabilir. Balıkçı ağlarında istenmeyen ölümler de gerçekleşiyor. Bu tarz ölümler var.
DOĞAL ÖLÜMLER DE BALIKÇILIĞA BAĞLI ÖLÜMLER DE VAR
Balıkçılık devam ettiği sürece balıkçılığa bağlı ölümler devam eder. Çünkü deniz memelileri bizimle aynı besin kaynakları için rekabet ediyor. Dolayısıyla da aynı ortamda buluşunca bir etkileşim oluyor. Bu etkileşim sonucunda da deniz memelilerinin ölümü olabiliyor. Ya da balıkçı ağlarının zarar görmesi olabiliyor.
DOKU ÖRNEKLERİ ALINIYOR
Çeşitli sonuçları oluyor. Ama şimdi buradaki yunuslar neden ölmüş derseniz bunların analizleri yapılması lazım. Üzerlerindeki izlere bakmak lazım. Ağ izleri var mı ya da kurşun izleri var mı? Vurma da olabilir. Tüfekle yarama olayları da var. Öldürme olayları da var. Biz şimdi burada sadece yaşını belirlemek için dişi örneği alıyoruz. Genetik bir farklılık olup olmadığını anlamak için doku örneği alıyoruz.
Genetik örnek alıyoruz. Eğer üzerinde şüphelendiğimiz bir hastalık ibaresi varsa bir yara bere viral hastalık ya da parazit patolojik bir durum gözlemlediysek onun içinde içini açıp mide örneği alabiliriz, karaciğer örneği, kalp örneği gibi doku örnekleri alıyoruz. Örnekleri, Türk Deniz Araştırma Vakfına yolluyoruz. Kimisini kendimiz inceliyoruz. Kimisini Türk Deniz Araştırma Vakfına yolluyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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