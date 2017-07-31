KARADENİZ'DE GİZEMLİ VARİLLER SAHİLE VURDU
Sakarya'da Karasu açıklarında 6 adet varil kıyıya vurdu. Cankurtaranların varilleri gördüğü ve tehlikeye sebebiyet vermemeleri için muhafaza altına aldıkları belirtildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından Karasu açıklarında 6 tane varil görüldü. Muhafaza altına alınan varillerin içinde ne olduğu henüz bilinmiyor.
KARASU AÇIKLARINDA İÇİ SIVI DOLU VARİLLER GÖRÜLDÜ
Cankurtaran ekipleri Kuzey sahillerinde çalışmalarını sürdürürken Karasu açıklarında içi sıvı dolu varilleri fark etti. Ekipler, tehlike oluşturmaması için varilleri kıyıya aldı.
HEMEN MÜDAHALEDE BULUNDULAR
İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, Karadeniz açıklarında 1'i kıyıya vuran ve cankurtaran ekiplerinin görüş açısına da 6 adet varil girdiğini ve hemen müdahalede bulunduklarını açıkladı.
"VARİLLERİN İÇERİĞİ VE HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞU HENÜZ TESPİT EDİLMEDİ"
Arancı, "Denizden çıkan ilk varilin içi sıvı doluydu. Muhteviyatının ve zarar durumunun belirlenmesi için belediye ekipleri sıvılardan numune aldılar. İlk incelemelerde varillerin bir sağlık sorunu oluşturmadığı saptandı. Konu ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de irtibat halindeyiz. Kendileri şu anda varillerin hangi ülkeye ait olduğunu saptamaya çalışıyorlar. Kıyıya yaklaşan varilleri kontollü bir şekilde muhafaza altına almaya ve gerekli incelemelerin yapılması için ilgili kurumlarla irtibat halinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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