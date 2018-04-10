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Karadeniz'de korkutan tablo! Sayı 11 günde 37'ye ulaştı

KARADENİZ'DE KORKUTAN TABLO! SAYI 11 GÜNDE 37'YE ULAŞTI

Karadeniz sahillerinde son 11 günde 37 yunus balığı ölü olarak kıyıya vurdu. Sinop açıklarında 32, Samsun'da 4, Giresun'da ise 1 yunus ölü şekilde karaya vurdu.

Tarih : 10 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Karadeniz'de Korkutan Tablo! Sayı 11 Günde 37'ye Ulaştı(5/10)1

Karadeniz'de 31 Mart ile 10 Nisan arasında geçen 11 günde 37 yunus balığı ölü olarak kıyıya vurdu.

ÖLÜ YUNUSLAR KARADENİZ SAHİLLERİNE VURUYOR

Son 11 günlük periyotta Karadeniz sahilinde yunus ölümleri gözlemlendi. 31 Mart tarihinde Sinop açıklarında kıyıya vuran 32, 4 Nisan'da Samsun'da 4 ve 10 Nisan'da ise Giresun'da 1 yunus ölü şekilde kıyıya vurdu.

KALKAN AVI AĞLARINA TAKILIP ÖLDÜKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Son 11 günde yaşanan yunus ölümleri konusunda açıklama yapan Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "Türkiye'de yunus avcılığı 80'li yıllarda yasaklandı. Yunusların ölüm sebepleri büyük ihtimalle şu anda bölgemizde kalkan avları yapılıyor ve yunuslarda bu ağlara takılıyor. Tabi ağa takılan yunus bir süre sonra direncini kaybederek ölüyor. Kalkan ağları ise denizlerimizde yaklaşık 1 hafta ile 10 gün arasında kalıyor. Balıkçılarımızda bu ağları çekerken haliyle yunusları ölü olarak buluyor ve ağdan çıkartılan yunus denize atılıyor ve bu şekilde bir süre sonra karaya vuruyor" dedi.

DENİZ NEREDEYSE KİRLİLİKTEN ÇÖLLEŞME AŞAMASINDA

Denizlerin aşırı derecede kirli olduğunu kaydeden Arslan, "Ben bir bilim adamı değilim ama tabi ki bu denizlerde doğmuş büyümüş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Denizimiz neredeyse kirlilikten çölleşme aşamasına geldi ve denizlerimizin dibi şuan da aşırı bir şekilde kirli olduğunu biliyoruz. Bu kirlilik yunus ölümlerinin yanı sıra balıkçılık konusunda da bizleri zorluyor. Bunun en büyük etkilerini de bu sene gördük. Hamsi gibi Karadeniz'de bol olan bir balığın aniden yok olma şekli ile" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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