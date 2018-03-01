Kastamonu'ndan Karadeniz yönüne 4 gündür süren askeri sevkiyat merak uyandırdı. Yetkililer sevkiyatın tatbikat için olduğunu açıklarken, araçların üzerindeki roket ve ağır silahlar dikkat çekti.

Kastamonu'dan son 4 günde çok sayıda askeri araç Karadeniz yönüne doğru geçiş yaptı.

ÜZERİNDE ROKET VE AĞIR SİLAHLAR VAR

Ankara'daki askeri birliklerden çıkış yaptığı belirtilen, üzerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, 4 gündür Kastamonu üzerinden Sinop yönüne geçiş yapıyor.

SEVKİYATIN NEDENİ TATBİKAT

Askeri araç konvoyları, vatandaşlar tarafından alkış ve sloganlarla karşılanırken, yetkililer, sevkiyatın tatbikat için yapıldığını ve Sinop'ta deneme atışları yapıldığını belirtti.

Kaynak: haberinburada