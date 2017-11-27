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KARADENİZ'E ALIŞAMAYAN PKK'LI TERÖRİSTLER, DÖNMEK İÇİN KANDİL'DEN İZİN İSTİYOR


Karadeniz'e Alışamayan PKK'lı Teröristler, Dönmek İçin Kandil'den İzin İstiyor
Tarih : 27 Kasım 2017, 08:40
Puan Ver : Karadeniz'e Alışamayan Pkk'lı Teröristler, Dönmek İçin Kandil'den İzin İstiyor(10/10)6

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Suludüz Yaylası'ndaki bir evden önceki gün hırsızlık yapan PKK'lı teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonlarda, terörist gruba ait olduğu değerlendirilen 3 sırt çantası ile 1 Kalaşnikof tüfek ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler oluşturulan özel ekip tarafından en ufak ayrıntısına kadar incelemeye alındı. Ekipler, özellikle ele geçirilen gıda malzemelerinin nereden temin edilebileceği konusunda da bilgi edinerek terörist grubunun izini sürecek.

27 KASIM ÖNLEMİ

Operasyonları artıran güvenlik güçleri, PKK'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım öncesi ya da sonrasında bölgede hareketlilik yaşanabileceğini değerlendirerek önlemlerini iki katına çıkarttı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekiplerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da havadan destek verdiği operasyonlar kapsamında takviye birlikler de katılacak. Özellikle kış dönemi başlangıcında örgüte katılım olabileceği yönünde alınan bilgi üzerine ise çok sayıda güvenlik mensubu kırsalda birçok giriş-çıkış noktasına konuşlandırıldı. Son günlerde ele geçirilen yaşam malzemeleriyle zor duruma düştüğü düşünülen grubun bölgede sıkıştığı da belirtildi.

İZİN İSTİYORLAR

PKK'lı teröristlerin, Karadeniz'in kendine has doğa şartlarına uyum sağlayamadığı, ormanlarda çoğalan yaban hayvanları nedeniyle de rahat hareket edemedikleri, aç kaldıkları, sığınaklarda rahatsızlanıp sürekli hasta olmaları nedeniyle geri dönmek için Kandil'den izin istedikleri telsiz kestirmelerinden tespit edildi.

Teröristler geri dönemeyince, Karadeniz'in soğuk ve rutubetli hava koşulları nedeniyle sık ormanlık alanlarında sığınaklarda barınamaz hale geldiği, bu nedenle boş yayla evlerine yöneldiği, evlerden çaldıkları yiyecek ve yaşam malzemeleriyle kış üslenmesi yapmak istedikleri de deşifre oldu.

ERZAK UYARISI

Güvenlik güçleri, ormanlarda olumsuz koşullar nedeniyle barınamaz hale gelen teröristlerin, boş yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemesiyle kış üslenmesi yapma istediğini önlemek için, zırhlı araçlarla yaylalarda gece gündüz denetimlerini de artırdı. Güvenlik güçleri ayrıca yaylalarda düzenlenen gezi, etkinlik ve organizasyonlar için de gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, vatandaşları evlerde ve gezi alanlarında erzak bırakmamaları konusunda da sürekli uyardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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