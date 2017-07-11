Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında Katar krizi yer alıyor. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkeler Katar'a yaptırım kararı aldığını ve diplomatik ilişkiler kestiğini açıkladı. Türkiye ise Katar'ın yanında yer alarak, ambargodan kaynaklı ihtiyaçlarını karşıladı. Yaşanan bu durum sebebiyle Katar'a ambargo uygulayan ülkelerde özellikle sosyal medyada Türk ürünlerinin kullanılmaması, Türkiye'ye gidilmesi yönünde kampanyalar düzenlendi.

TURİZM BİTER

Bu kampanyalar sebebiyle diken üstünde olduklarını ifade eden Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, "Arap ve Körfez ülkeleri özellikle Doğu Karadeniz'in en önemli pazarları arasında. Neredeyse tek pazarı denilebilir. Şu anda büyük iptaller yok. Ancak en ufak bir iptal yaşandığında 'acaba boykot başladı mı' diye düşünüyoruz. Suudi Arabistan Türkiye Büyükelçiliği'ne yönetimin Türkiye'ye gidilmemesi yönünde bir karar alıp almadığını sorduk. Böyle bir kararın alınmadığını söylediler. Eğer böyle bir karar alınırsa özellikle Trabzon'da turizm bitme noktasına gelir. Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası Antalya'da ne olduysa Doğu Karadeniz'de daha kötüsü olur. Restoranlardan otellere, araç kiralama şirketlerinden hediyelik eşya dükkanlarına kadar herkes Arap turiste muhtaç" diye konuştu.

GEÇEN SENE YAKALANIR

Şu anda Karadeniz'de turizm sezonunun açıldığının altını çizen Toktaş, "15 Eylül'e kadar yoğun sezon devam edecek. Bölgedeki neredeyse tüm oteller Arap turiste göre dizayn edilmiş durumda. Eğer körfez ülkelerinden talep kesilirse bunu yerli turist ile de dolduramayız. Bölgedeki turizmciler bir hayli tedirgin. Umarım sorunlar bir an önce tatlıya bağlanır. Sadece Trabzon'da geçen yıl 450 bin kişi geceleme yapıldı. Rize'de ise 75 bin kişi geceleme oldu. Bunlar resmi rakamlar. Bir de merdivenaltı çalışan evlerini otele çevirenler var. Neredeyse bir o kadar da bu yerlerde Körfez ülkelerinden gelen turistler ağırlanıyor. Orta Karadeniz'de de Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında artış var. Katar'a ambargo koyan ülkelerden acenteci, gazeteci, sosyal medya fenomenlerini Ordu ve Samsun'da ağırladık. 2 yılda gelen turist sayısını bir hayli arttırdık. Orta Karadeniz'de de 100 bin kişi geceleme sayısına ulaşıldı. Bu sene bir sorun yaşanmazsa Doğu Karadeniz'de geçen yılki rakamları yakalayabiliriz. Orta Karadeniz'de ise artış olur" dedi.

1000 dolar: Karadeniz'e gelen Arap turistin kişi başına ortalama yaptığı harcama

700 dolar: Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başına yaptığı ortalama harcama

200 dolar: Ortalama üstü otellerde kişi başı oda-kahvaltı ücreti

5-7 gün: Arap turistin Karadeniz'de kaldığı ortalama süre

10 bin: Trabzon'daki turizm belgeli yatak kapasitesi

525 bin: Doğu Karadeniz'de yapılan toplam kişi geceleme sayısı

Kaynak: haberinburada