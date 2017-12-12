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Karakol ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü

KARAKOL VE ÜS BÖLGELERİNE SALDIRI HAZIRLIĞI YAPAN 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'nın Metina kampına düzenlenen hava operasyonunda, sınırdaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü. Böylece bugün öldürülen terörist sayısı 29 oldu.

Tarih : 12 Aralık 2017, 05:10
Puan Ver : Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü(9/10)5

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 12 terörist etkisiz hale getirildi.

SINIR KARAKOLLARINA SALDIRI HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİLER

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen hava harekatıyla 12 terörist etkisiz hale getirildi, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve barınaklar tahrip edildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 29 OLDU

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine sabah saatlerinde yine hava harekatı gerçekleştirilmiş, 17 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece gün içinde düzenlenen hava harekatlarıyla öldürülen toplam terörist sayısı 29 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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