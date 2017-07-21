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KARAKOLDA KIZINI TACİZ EDEN ADAMIN OĞLUNU DÖNER BIÇAĞIYLA KOVALADI


Karakolda kızını taciz eden adamın oğlunu döner bıçağıyla kovaladı
Tarih : 21 Temmuz 2017, 19:00
Puan Ver : Karakolda Kızını Taciz Eden Adamın Oğlunu Döner Bıçağıyla Kovaladı(7/10)3

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olunan 70 yaşındaki V.D., ile şikayetçi aile arasında gerginlik yaşandı. Taciz edildiği iddia edilen kızın babası, gözaltına alınan yaşlı adamın oğlunu görünce döner bıçağıyla kovaladı. O anlar çevredeki kameralar tarafından anbean görüntülendi.

AİLESİNE SÖYLEDİ

İskenderun'da yaşayan G.Ç. (16), mahallelerinde bulunan 70 yaşlarındaki V.D.'nin kendisini taciz ettiğini ailesine söylemesi üzerine, ailesi İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu.

V.D. POLİS TARAFINDAN EMNİYETE GETİRİLDİ

Şikayetçi olunan V.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak getirildiği emniyet müdürlüğünde taraflar karşı karşıya gelince kısa süreli arbede yaşandı.

TACİZCİNİN OĞLUNU GÖREN BABA ÇILDIRDI

Kız çocuğu G.Ç.'nin ismi öğrenilemeyen babası, V.D.'nin oğlunu emniyetin önünde görünce belindeki döner bıçağını çıkararak kovaladı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Tarafları dağıtmak için emniyet güçleri havaya ateş açarken, yaşanan bu anların çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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