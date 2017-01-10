Türkiye Ekonomisine 'siber' Tehdit
Lisede Bayrak Töreninde, Öğrenciler Öğretmene Saldırdı
Suriye Ve Irak'ta Yaşanan Her Gelişme Ülkemizi Doğrudan Etkiliyor
Suriye Semalarında Abd Ve Rus Uçağı Karşı Karşıya!
Kibariye'den Çağla Şıkel'e Çok Konuşulacak Bacak Yorumu
Teniste Tarihi Şike Cezası
Hdp'li Başkan Tutuklandı
Tunceli'de Terör Örgütlerinin Kış Üslenmesine Ağır Darbe
Elektronik Sigarayı İçene De Satana Da Ceza!
Malatya'da Fetö'den 30 Öğretmen Gözaltında
Benzin Fiyatlarına Zam Yapıldı!
Hp, Elitebook X360 Adı Altında Dünyanın En İnce Kurumsal Bilgisayarını Üretti
Microsoft, Surface Book 2'yi Intel Kaby Lake İle Getirmeyi Düşünüyor
Teknoloji Devi Yahoo'nun Adı Değişti
Karaman'da Baba İle 2 Kızı Yangında Öldü!
Banvit, Brezilyalılara Satıldı
Fırat Kalkanı'nda 19 Terörist Öldürüldü !
Gram Altın 140 Lirayı, Çeyrek Altın 230 Lirayı Da Aştı!
Euro 4.00 Tl, Dolar 3.77 İle Rekor Kırdı
Karlı Ve Soğuk Havalarda Anne Adaylarını Koruyacak Öneriler

karaman'da baba ile 2 kızı yangında öldü!

KARAMAN'DA BABA İLE 2 KIZI YANGINDA ÖLDÜ!

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, bir evde çıkan yangında kızlarını kurtarmak isteyen baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Tarih : 10 Ocak 2017, 10:59
Puan Ver : Karaman'da Baba İle 2 Kızı Yangında Öldü!(7/10)4


Karaman'ın Ermenek ilçesinde, bir evde çıkan yangında kızlarını kurtarmak isteyen baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.



Yangın, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Gül Pazar Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kemal Sağlam'a (48) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Bu sırada kendisini dışarı atmayı başaran baba Kemal Sağlam, evde bulunan kızlarını kurtarmak için alevlerin arasında tekrar eve girdi. Alevlere daha fazla dayanamayan evin toprak ve ahşaptan olan çatısının çökmesi sonucu baba ve kızları evde mahsur kaldı.



 



 



 



kaynak:iha








Etiketler: Karaman  Da  Baba  İle  2  Kızı  Yangında  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER