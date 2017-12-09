Karaman'da Dehşet! 15-17 Yaşlarındaki 4 Kız Çocuğuna Ateş Açtılar
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Karaman'da dehşet! 15-17 yaşlarındaki 4 kız çocuğuna ateş açtılar

KARAMAN'DA DEHŞET! 15-17 YAŞLARINDAKİ 4 KIZ ÇOCUĞUNA ATEŞ AÇTILAR

Karaman'da yaşları 15-17 arasındaki 4 çocuğun üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu 15 yaşındaki kız çocuğu D.K. yaralandı. Diğer 3 çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Tarih : 09 Aralık 2017, 21:40
Puan Ver : Karaman'da Dehşet! 15-17 Yaşlarındaki 4 Kız Çocuğuna Ateş Açtılar(9/10)5

Karaman'da 15- 17 yaşlarındaki 4 çocuğun üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu 15 yaşındaki kız çocuğu D.K. yaralandı.

ÇOCUKLARIN ÜZERİNE TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Olay, bu sabah Zembilli Ali Efendi Mahallesi 768 Sokak'ta bulunan kullanılmayan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre evde bir süre oturduktan sonda dışarı çıkan 15 yaşındaki Z.Y., 17 yaşındaki Ş.A. ile Y.B. ve D.K.'nın üzerine kimilği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerce tüfekle ateş açıldı.

SOL GÖZÜNDE GÖRME KAYBI VAR

Açılan ateş sonucu D.K. göz ve vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Diğer 3 çocuk ise, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.K. buradaki tedavin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kızın sol gözünde görme kaybı olduğu belirtildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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