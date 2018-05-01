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Karamollaoğlu'nun adaylığına Bahçeli'den şaşırtan tepki!

KARAMOLLAOĞLU'NUN ADAYLIĞINA BAHÇELİ'DEN ŞAŞIRTAN TEPKİ!

Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur." dedi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Karamollaoğlu'nun Adaylığına Bahçeli'den Şaşırtan Tepki!(10/10)6

Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ilk açıklamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli, "Hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur" diye konuştu.

"MİLLETİN SABRI TAŞTI"

Bahçeli, CHP'nin adayının cuma günü açıklanacak olmasına ilişkin olarak da "Milletin sabrı taştı" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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