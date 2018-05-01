Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur." dedi.

Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ilk açıklamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli, "Hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur" diye konuştu.

"MİLLETİN SABRI TAŞTI"

Bahçeli, CHP'nin adayının cuma günü açıklanacak olmasına ilişkin olarak da "Milletin sabrı taştı" dedi.

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Kaynak: haberinburada