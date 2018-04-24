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Karaoke barda korkunç yangın: 18 ölü, 5 yaralı

KARAOKE BARDA KORKUNÇ YANGIN: 18 ÖLÜ, 5 YARALI

Çin'de bir karaoke barda çıkan yangında 18 kişinin cesedine ulaşılırken 5 kişi de yaralandı. Olay yerinde elde edilen bulgulara göre yangının kasten çıkarıldığı belirtildi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : Karaoke Barda Korkunç Yangın: 18 Ölü, 5 Yaralı(6/10)2

Çin'in güneyinde bir barda çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ekipler yangının kasten çıkarıldığını belirtti..

KARAOKE BARDA YANGIN ÇIKTI

Ülkenin Guangdong eyaletinin Çingyüen vilayetine bağlı Yingdı kentinde, bir karaoke barında yangın çıktı. Olay yerine güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

18 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILIRKEN 5 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, 18 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER, YANGININ KASTEN ÇIKARILDIĞINI BELİRTTİ

Olayla ilgili soruşturmada elde edilen ilk bulguların, yangının kasten çıkarıldığı yönünde olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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