KARAOKE BARDA KORKUNÇ YANGIN: 18 ÖLÜ, 5 YARALI
Çin'de bir karaoke barda çıkan yangında 18 kişinin cesedine ulaşılırken 5 kişi de yaralandı. Olay yerinde elde edilen bulgulara göre yangının kasten çıkarıldığı belirtildi.
Çin'in güneyinde bir barda çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ekipler yangının kasten çıkarıldığını belirtti..
KARAOKE BARDA YANGIN ÇIKTI
Ülkenin Guangdong eyaletinin Çingyüen vilayetine bağlı Yingdı kentinde, bir karaoke barında yangın çıktı. Olay yerine güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
18 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILIRKEN 5 KİŞİ YARALANDI
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, 18 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
EKİPLER, YANGININ KASTEN ÇIKARILDIĞINI BELİRTTİ
Olayla ilgili soruşturmada elde edilen ilk bulguların, yangının kasten çıkarıldığı yönünde olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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