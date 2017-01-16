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kararı dünya ticaret örgütü verecek

KARARI DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VERECEK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ABD’nin Türk çelik sektörüne yönelik uygulamalarından sonra konuyu çözümlemesi için Dünya Ticaret Örgütü’ne şikâyet edileceğini söyledi.

Tarih : 16 Ocak 2017, 16:50
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Son dönemlerde ekonomide canlılık yaşanması için yapılan çalışmaların yanında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)' nin Türk çelik sektörüne yönelik uygulama değiştirip antidamping soruşturması açması ve ilave gümrük vergisi talep etmesi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'yi kızdırdı. Zeybekçi en kısa sürede bu konunun ilgili makama şikâyet olarak iletileceğini söyledi.



Hammadde ile İlgili Gereksiz Uygulama



ABD'nin bu yaptırımının tamamen yanlış ve gereksiz olduğunun altını çizen Zeybekçi şöyle konuştu:



‘' Son günlerde yaşanan güzel gelişmelerden sonra böyle bir uygulamanın hiçbir mantıki açıklaması yok. Yapılan davranış çok saçma ve gereksiz. ABD gaz ve petrol taşımacılığı için kullanılan ve en iyi teknolojiler ile üretilen borulara ek gümrük vergisi talebinde bulunuyor. Bulmuş oldukları bahaneler bizim iç meselelerimiz, Türkiye üretici bir firma ve hammaddeyi istediği yerden satın alabilir. Bizde kendi ülkemizde uygun görülen bir kurumdan satın alıyoruz. ABD buna karışma hakkına sahip değil. Satın alınan firmanın hisselerinin bir kısmının  OYAK'ta olmasını kullanarak, devletle bağlantılı gibi gösterip gereksiz bir uygulamaya geçiyorlar.''



Şikâyet Edeceğiz



ABD ile yaşanan çelik sektörü krizinden sonra, Amerikan ürünleri ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlandı. Yaşanan gelişmelerden sonra devlet yetkilileri harekete geçerek ürünler ile ilgili farklı uygulamalara geçilmesi düşünülüyor.. Halkın yoğun şikayetleri de dikkate alınarak bundan sonraki süreçte Amerikan ürünleri hakkında daha detaylı tedbir alınacağı açıklaması yapıldı. Konuyu çözümlemesi için ABD yaptığı bu uygulama yüzünden Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet edilecek ve sonuç beklenecek.



 



kaynak:bankacıyım










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