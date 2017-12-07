Adalet Bakanlığında Fetö Operasyonu
İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
Muslera'dan 6 Yıl Sonra Şaşırtan Hareket
Trump'ın Kudüs Kararı Yeni Bir İntifada Doğurur Mu?
Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
Cam Filminin Serbest Bırakılması İçin Yürütmeyi Durdurma Davası Açıldı
Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
Davada Ebru'nun Adı Geçti: Yüzde 99'u Yalandı
Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
Trump Kudüs Kararını Açıkladı! Peki Selefi Obama Kudüs Konusunda Ne Yapmıştı
Barcelonalı Arda Turan'ın Sakatlığı Geçti
Kar Bastırdı Serhat İlinde Okullar Tatil Edildi
Bomba İddia! Macaristan'dan Dönmeyen Halk Oyunları Ekibi Fetö'cü Çıktı
İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil

Kararı duyar duymaz teşekkür etti: Sonsuza dek minnettar kalacağız!

KARARI DUYAR DUYMAZ TEŞEKKÜR ETTİ: SONSUZA DEK MİNNETTAR KALACAĞIZ!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına dünyadan tepki yağarken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan minnet dolu bir açıklama geldi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 06:10
Puan Ver : Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından" dolayı teşekkür etti.

"CESUR VE ADİL KARAR" DEDİ

Kararı "tarihi" olarak nitelendiren Netanyahu, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in "başkenti" olarak tanıma ve ABD büyükelçiliğini buraya taşıma hazırlığı yönündeki cesur ve adil kararından dolayı derin memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"TARİHİ BİR GÜN! SONSUZA KADAR MİNNETTAR KALACAĞIZ"

Dünyaya, Trump'ın kararını izleyerek Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve büyükelçiliklerini buraya taşıma çağrısı yapan Netanyahu, sözlerini şöyle tamamladı:

Bugün tarihi bir gün. Kudüs yaklaşık 70 yıldır İsrail'in başkenti ve bizim umudumuzun, rüyamızın ve duamızın yeni bin yıldaki odak noktası. (Kudüs) 3 bin yıldır Yahudilerin başkenti. Kutsal mekanların statüsünde bir değişiklik olmayacak. Bu İsrail'in ilk gününden beri bizim hedefimizdi. Yahudi devleti ve Yahudi halkı buna sonsuza dek minnettar kalacaktır. Trump'ın, İsrail'in, Filistinliler de dahil komşularıyla barışı ilerletme kararlılığını paylaşıyoruz. Trump'la ve ekibiyle bu barış rüyasını gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

ABD KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIDI

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

DÜNYADAN TEPKİLER

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı açıklaması dünyadan tepki çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kararın endişe verici olduğunu söyledi, Avrupa Birliği de kararın barış sürecini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

FRANSA:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin tek taraflı olarak alacağı kararın endişe verici olduğunu ifade etti. Endişelerini telefonda Donald Trump'a ileten Macron, Kudüs'ün statüsünün, Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

AVRUPA BİRLİĞİ:

Avrupa Birliği "Birlik, Kudüs'le ilgili kararın ciddi sonuçları olacağını düşünüyor" açıklamasını yaptı. Kararın dünya kamuoyunda yankı uyandırabileceğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:

BM Genel Sekreteri Guterres, "Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kararı  Duyar  Duymaz  Teşekkür  Etti  Sonsuza  Dek  Minnettar  Kalacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER