KARARI DUYAR DUYMAZ TEŞEKKÜR ETTİ: SONSUZA DEK MİNNETTAR KALACAĞIZ!
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına dünyadan tepki yağarken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan minnet dolu bir açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından" dolayı teşekkür etti.
"CESUR VE ADİL KARAR" DEDİ
Kararı "tarihi" olarak nitelendiren Netanyahu, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in "başkenti" olarak tanıma ve ABD büyükelçiliğini buraya taşıma hazırlığı yönündeki cesur ve adil kararından dolayı derin memnuniyet duyuyoruz." dedi.
"TARİHİ BİR GÜN! SONSUZA KADAR MİNNETTAR KALACAĞIZ"
Dünyaya, Trump'ın kararını izleyerek Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve büyükelçiliklerini buraya taşıma çağrısı yapan Netanyahu, sözlerini şöyle tamamladı:
Bugün tarihi bir gün. Kudüs yaklaşık 70 yıldır İsrail'in başkenti ve bizim umudumuzun, rüyamızın ve duamızın yeni bin yıldaki odak noktası. (Kudüs) 3 bin yıldır Yahudilerin başkenti. Kutsal mekanların statüsünde bir değişiklik olmayacak. Bu İsrail'in ilk gününden beri bizim hedefimizdi. Yahudi devleti ve Yahudi halkı buna sonsuza dek minnettar kalacaktır. Trump'ın, İsrail'in, Filistinliler de dahil komşularıyla barışı ilerletme kararlılığını paylaşıyoruz. Trump'la ve ekibiyle bu barış rüyasını gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.
ABD KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIDI
ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.
DÜNYADAN TEPKİLER
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı açıklaması dünyadan tepki çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kararın endişe verici olduğunu söyledi, Avrupa Birliği de kararın barış sürecini olumsuz etkileyeceğini belirtti.
FRANSA:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin tek taraflı olarak alacağı kararın endişe verici olduğunu ifade etti. Endişelerini telefonda Donald Trump'a ileten Macron, Kudüs'ün statüsünün, Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerinde ele alınması gerektiğini vurguladı.
AVRUPA BİRLİĞİ:
Avrupa Birliği "Birlik, Kudüs'le ilgili kararın ciddi sonuçları olacağını düşünüyor" açıklamasını yaptı. Kararın dünya kamuoyunda yankı uyandırabileceğini belirtti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:
BM Genel Sekreteri Guterres, "Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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