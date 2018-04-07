Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziosmanpaşa'da katıldığı seminerde kaya tuzunun önemine dikkat çekerek "Tansiyonu yükselten şekerdir tuz değildir. Kaya tuzu sağlık kaynağıdır" dedi.

"TANSİYONU TUZ DEĞİL, ŞEKER YÜKSELTİR"

Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziosmanpaşa'da katıldığı seminerde sağlıklı beslenme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karatay, tuzun değil şekerin tansiyon yaptığını vurguladı. Verdiği seminerde ezber bozan Karatay önemli bilgiler sundu. Seminer sonunda vatandaşa çiğköfte ve lahmacun ikramı yapıldı. Karatay'ın "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" adlı kitabı da vatandaşlara hediye olarak dağıtıldı.

"SOFRA TUZU TEHLİKELİDİR"

Kaya tuzunun önemine değinen Karatay, "Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez. Tansiyonu yükselten şekerdir tuz değildir" dedi.

Kaynak: haberinburada