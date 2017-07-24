Patates kızartması en sevilen yiyeceklerden. Ketçap, mayonez ve hardalla lezzeti daha da artıyor. Ancak Profesör Canan Karatay'dan bir uyarı var. Karatay'a göre çocuk ya da yetişkin, hiç kimse patates kızartması yememeli.

Anne babalara seslenip şu uyarıda bulundu:

"ALIŞTIRMAYIN! BAĞIMLILIK YAPIYOR"

"Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. Kızardığı zaman trans yağlar meydana geliyor bu bir. Bir de ketçap bağımlılık yapıyor. Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. Ama kızartma kesinlikle olmaz."

"HAŞLAYIN YA DA BUĞULAMA YAPIN"

Patatesi sağlıklı yemenin mümkün olduğunu anlatan Karatay, "Bizim patates salatımız vardır. Haşlanıp yapılabilir buğulama yapılabilir. Ama kızartıp üstüne de ketçap döküp yerseniz o tehlikeli" dedi.

ŞEKER HASTALARI DA TÜKETMESİN

Karatay, içindeki yüksek miktardaki gluten ve nişastaya dikkat çekerek, şeker hastaları ve gluten hassasiyeti bulunanların patates tüketmemesi gerektiğini kaydetti.Kaynak: Star

Kaynak: haberinburada