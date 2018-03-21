KARATAY'DAN EMİNE ERDOĞAN'A SAĞLIKLI BESLENME BRİFİNGİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti. Karatay, Erdoğan'a ve katılımcılara beslenme konusunda bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. Canan Karatay'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Konukevi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Prof. Dr. Canan Karatay, özel davetli bir topluluğa sağlıklı ve doğal yaşam, koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda hitap etti.
SORULARI CEVAPLADI
Sağlık politikaları konusunda görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Karatay, dünyadaki yeni sağlık yaklaşımlarını anlattı ve hastalıklardan korunma konusunda pratik ve uygulanabilir bilgiler verdi, katılımcıların sorularını cevapladı.
TOPLANTIYA KADIN BAKANLARDA KATILDI
Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, milletvekilleri, milletvekili eşleri ve Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı.
Emine Erdoğan'ın, doğal ve sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaşması için beslenme, koruyucu hekimlik, fitoterapi, obezitenin önlenmesi, tamamlayıcı tıp uygulamaları, doğal doğum gibi alanlarda çok sayıda projeyi himaye ettiği ve bu alanlarda yapılan çalışmaları yakından takip ederek, farklı bilimsel yorumları da dikkate aldığı biliniyor.
Kaynak: haberinburada
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