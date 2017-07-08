Halk dilinde karınca asidi ismiyle ön plana çıkan formik asit ile çalışan otobüsler üretildi. Özellikle karbon salınımı yapmayan ve doğa dostu olan bu otobüsler çok yakında yollarda yerini alacaklar.



Eindhoven Teknoloji Üniversitesi çalışması kapsamında bir grup öğrenciden oluşan araştırmacılar, doğa dostu yakıt kategorisinde yer alan formik asitle otobüslere enerji aktarımını başarıyla gerçekleştirdi. Karınca asidi adıyla anılan formik asit aynı zamanda ısırgan otu tarafından da üretiliyor ve hidrazin bileşeninin üretiminde de kullanılıyor. Hidrazinin parçalanması durumunda ortaya hidrojen ve karbondioksit açığa çıkıyor. Hem hidrojen, hem de karbondioksit elektrik üretim sürecine dahil oluyor ve bu yöntem ile güç alan otobüsler karbon salınımı yapamıyor.



Öğrencilerin REX (range-extender) adını verdiği çözüm, yenilenebilir enerjiyle doğa dostu bir ulaşım olanaklarının önünü açıyor. Proje hakkında detaylı bilgi çok yakın zamanda etkinlik kapsamında anlatılacak.