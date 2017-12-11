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Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi

KARDAK'TA GERGİNLİK! TÜRK BALIKÇILARI TACİZ EDEN YUNAN BOTLARINI TÜRK BOTLARI ENGELLEDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına yaklaşıp Türk balıkçıları taciz eden Yunan sahil güvenlik botları, Türk sahil güvenlik botları tarafından engellendi.

Tarih : 11 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi(6/10)2

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıkları yakınlarına Yunan balıkçılarla gelen 2 Yunan sahil güvenlik botu, bölgede avlanan Türk balıkçıları tacize kalkışınca, 2 Türk sahil güvenlik botu tarafından engellendi.

KARDAK KAYALIKLARINA YAKLAŞIP TÜRK BALIKÇILARI TACİZ ETTİLER

Gümüşlük Mahallesi açıklarında avlanan Türk balıkçılar, Yunan botlarının tacizine uğradı. Bugün öğle saatlerinde Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) ve Leros adasından gelen iki Yunan sahil güvenlik botu ile 7 Yunan balıkçı teknesi, Kardak kayalıklarına yaklaşmaya başladı. Bu sırada Yunan botları, bölgede avlanan 7 Türk balıkçı teknesini taciz ederek, çevresinde dolaşmaya başladı.

TÜK BOTLARI, YUNAN BOTLARINI ENGELLEDİ

Bunun üzerine Türk sahil güvenlik botları, bölgeye gelerek Yunan botlarını engelledi ve uzaklaştırdı. Türk sahil güvenlik ekiplerinin uyarısıyla Yunan balıkçılar ve sahil güvenlik botları, kendi sularındaki adası yakınlarına çekilmek zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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