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Kardak'ta sıcak dakikalar! Türk botu, Yunan botunu geri püskürttü

KARDAK'TA SICAK DAKİKALAR! TÜRK BOTU, YUNAN BOTUNU GERİ PÜSKÜRTTÜ

Kardak kayalıkları yakınında avlanan Türk balıkçılara yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik botunun önü, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından kesildi. Yunan botu 1,5 saat sonra çekildi, gerilim bitti.

Tarih : 26 Kasım 2017, 22:20
Puan Ver : Kardak'ta Sıcak Dakikalar! Türk Botu, Yunan Botunu Geri Püskürttü(7/10)3

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında avlanan Türk balıkçılara yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik botunun önü, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kesildi.

TÜRK BALIKÇILARA 300 METRE YAKLAŞTI

Yunanistan'a ait Kilimli (Kalimnos) Adası'ndan öğle saatlerinden önce Kalalimnos Adası'na gelen Yunan Sahil Güvenlik botu, buradan Kardak kayıklarına geçerek, avlanan Türk balıkçılara tacizde bulundu. Türk balıkçılara 300 metre kadar yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik botunun önüne, devriye görevi yapan 97 bordo numaralı Türk Sahil Güvenlik botu geçerek, engel oldu.BİRBİRLERİNE 50 METRE YAKLAŞTILAR

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları, bir ara birbirine yaklaşık 50 metre uzaklıkta ilerledi. Yunan botunun Kardak kayalıklarına yönelme hamlelerine Türk botu, izin vermedi. Saat 14.00 sıralarında Kardak kayalıkları yakınlarında yaşananları, bölgede avlanan Türk balıkçılar da izledi.YUNAN BOTU GERİ DÖNDÜ, GERİLİM BİTTİ

Yunan botunun saat 15.30'da geldiği Kilimli Adası'na dönmesiyle bölgedeki gerginlik de sona erdi. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye nöbetini sürdürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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