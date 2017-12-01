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KARDEMİR KARABÜKSPOR'A TARAFTAR DESTEĞİ


Kardemir Karabükspor'a Taraftar Desteği
Tarih : 01 Aralık 2017, 21:10
Puan Ver : Kardemir Karabükspor'a Taraftar Desteği(9/10)5

Kemal Güneş Caddesi üzerinde bir araya gelen Mavi Ateş Taraftarlar Derneği üyeleri, "Karabük uyuma takımına sahip çık" sloganı attı.

Emrah Akbulut, burada yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un yaşadığı kaos durumundan bir an önce kurtulması gerektiğini aktardı.

"OTURDUKLARI KOLTUKLARA DUYARSIZ KALMASINLAR"

Vali, belediye başkanı, milletvekilleri, ve iş adamlarına seslenen Emrah Akbulut, "Oturdukları koltukta duyarsız kalmasınlar. Karabük vefasızlığın bedelini bir gün mutlaka sorar. Yıllardır onurla taşıdığımız Kardemir Yönetim Kuruluna, Çağrı Güleç ve Mustafa Yolbulan'a buradan diyorum ki, eskiden olduğu gibi gelin Kardemir Karabüksporumuzu hasta yatağından kaldıralım. Bize düşen görevi yapmaya hazırız. Başka Karabükspor yok. Yaşasın Karabükspor, yaşasın şehrine ihanet etmeyen Karabüklüler." diye konuştu.

Bazı sivil toplum örgütü başkanları ve vatandaşların da detsek verdiği grup, cadde üzerinde bir süre yürüyerek dağıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kardemir  Karabükspor  A  Taraftar  Desteği    haber

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