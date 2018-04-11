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Kardeş ülkede sandıklar kapandı! Zafer rekor oyla Aliyev'in oldu

KARDEŞ ÜLKEDE SANDIKLAR KAPANDI! ZAFER REKOR OYLA ALİYEV'İN OLDU

Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sandık çıkış anketlerine göre, İlham Aliyev, yüzde 80'in üzerinde oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Kardeş Ülkede Sandıklar Kapandı! Zafer Rekor Oyla Aliyev'in Oldu(7/10)3

Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev yüzde 82'nin üzerinde oyla yeniden Cumhurbaşkanı oldu.

YÜZDE 82'NİN ÜZERİNDE OY ALDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev'in yüzde 82'nin üzerinde oyla liderliği elde etmesi sonrası galibiyet kutlamalarına başladı. Parti merkez binası karşısında bulunan parkta kutlamalar yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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