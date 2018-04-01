KARDEŞİ AFRİN'DE SAVAŞIRKEN KENDİSİ SİİRT'TE ŞEHİT DÜŞTÜ
Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Dut'un memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine ateş düştü.
6 ŞEHİT VE 11 YARALI VARDI
Siirt'in Eruh kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine geçen 30 Mart günü, PKK'lı teröristler ağır silahlarla saldırdı. Saldırı da 6 korucu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.
KARDEŞİ AFRİN'DE
Annesi Muhsine ve babası Mustafa Dut'un oğullarının yaralandığı haberini aldıktan sonra yakınlarıyla birlikte Siirt'e gittikleri belirtildi. Şehit Dut'un Ereğli'deki baba evine ise Türk bayrakları asıldı. Şehit Dut'un, kendisi gibi asker olan kardeşi Akil Dut'un da Afrin'de görev yaptığı öğrenildi.Şehit Emre Dut.
Kaynak: haberinburada
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