Tehlikeye Dikkat! 'nasıl Kaydedildim Merakı' Başınızı Yakabilir
Kardeşi Ameliyatla Erkek Olmuştu, Ünlü Stilist Suskunluğunu Bozdu!
Bm'den Kritik Afrin Açıklaması: Konvoy Göndermeyi Planlıyoruz
'kızıma Tecavüz Etti' Deyip Öldürmüştü, Kızı İftiradan Tutuklandı
Şeyma'dan Teknoloji Hamlesi: Yeni Fenomen Yolda: It-İs-Ok
Reına Saldırısı Davasında 2 Tutuklu Sanık Tahliye Edildi
İbadi'den Çok Sert Sincar Mesajı: Müsamaha Etmeyeceğiz!
Milli Takımdan Tatsız Prova
Filistinlilerin Baş Belası Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı
Mehmetçik Arazide Terörist Avında!
Operasyon Başladı, Drone'lar Havalandı! Cepheden En Sıcak Görüntüler
Aybüke Öğretmenin İntikamı Alındı!
Pkk'ya Katılmak Üzereyken Yakalanan Alman Vatandaşı Tutuklandı
Son Dakika! Abd'den Şaşırtan Sincar Açıklaması: Pkk'nın Çekildiğini Görmek İstiyoruz!
Emniyet Müdürü Gözaltında! Gerekçe: İnsan Kaçakçılığı
Çiftlik Bank'ın Ürünleri Satışa Çıktı! Gelen Para Mağdurlara Verilecek
Hizbullah Liderinden Flaş İddia: Suudiler Esad'a Para Teklif Etti
İranlı Turistler, Otelde Yer Bulamayınca Öğretmenevi Müdürünün Makam Odasında Kaldı
Abd Ve Avrupa'nın Sırt Döndüğü Putin'e Erdoğan'dan Kritik Telefon!
Vergide Yeni Dönem Başlıyor, Fiş Kesmeyene Ceza Var

Kardeşi ameliyatla erkek olmuştu, ünlü stilist suskunluğunu bozdu!

KARDEŞİ AMELİYATLA ERKEK OLMUŞTU, ÜNLÜ STİLİST SUSKUNLUĞUNU BOZDU!

Kardeşinin ameliyatla erkek olduğu haberinin ortaya çıkmasının ardından ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu "Allah'ımdan yine aynı kardeşi dilerdim!" sözleri suskunluğunu bozdu.

Tarih : 28 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Kardeşi Ameliyatla Erkek Olmuştu, Ünlü Stilist Suskunluğunu Bozdu!(7/10)3

Ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu'nun ameliyatla cinsiyet değiştirip erkek olduğu haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Kardeşinin cinsiyet değiştirdiği haberinin ortaya çıkmasının ardından Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu.

ÜNLÜ STİLİST SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Instagram hikayesinden paylaşım yapan Eliz Sakuçoğlu, kardeşinin yanında olduğu mesajını verdi.

İşte Eliz Sakuçoğlu'nun paylaşımı:

Dünyaya yeniden gelecek olsaydım; Allah'ımdan yine aynı anneyi, yine aynı babayı ve yine aynı kardeşi dilerdim.

Hayatın bana sunduğu her şeye koca bir eyvallah ve çok şükür.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kardeşi  Ameliyatla  Erkek  Olmuştu  Ünlü  Stilist  Suskunluğunu  Bozdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER