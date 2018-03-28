KARDEŞİ AMELİYATLA ERKEK OLMUŞTU, ÜNLÜ STİLİST SUSKUNLUĞUNU BOZDU!
Kardeşinin ameliyatla erkek olduğu haberinin ortaya çıkmasının ardından ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu "Allah'ımdan yine aynı kardeşi dilerdim!" sözleri suskunluğunu bozdu.
Ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu'nun ameliyatla cinsiyet değiştirip erkek olduğu haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
Kardeşinin cinsiyet değiştirdiği haberinin ortaya çıkmasının ardından Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu.
ÜNLÜ STİLİST SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Instagram hikayesinden paylaşım yapan Eliz Sakuçoğlu, kardeşinin yanında olduğu mesajını verdi.
İşte Eliz Sakuçoğlu'nun paylaşımı:
Dünyaya yeniden gelecek olsaydım; Allah'ımdan yine aynı anneyi, yine aynı babayı ve yine aynı kardeşi dilerdim.
Hayatın bana sunduğu her şeye koca bir eyvallah ve çok şükür.
Kaynak: haberinburada
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