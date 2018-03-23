Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, bir öğrencinin ağabeyi tarafından sırtından bıçaklandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Varol, bir öğrencinin ağabeyi Mustafa A. (19) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Müdür Varol'u merdivenlerden itip kaçan Mustafa A., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

"KARDEŞİMİ BU HALE GETİRDİNİZ"

Patnos'un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana gelen olayda, Mustafa A., psikolojik sorunları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan 5'inci sınıf öğrencisi kardeşi R.A.'nın durumunu konuşmak için okula gitti. Okulun giriş kapısında Müdür Yusuf Varol ile konuşan Mustafa A., "Kardeşimi bu hale getirdiniz" diye bağırmaya başladı.

SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma büyüyünce Mustafa A. belinden çıkardığı bıçakla Müdür Varol'a saldırmak istedi. Müdür Varol, merdivenlerden inip kaçmak isterken, Mustafa A. tarafından sırtından bıçaklandı. Mustafa A. ardından da Varol'u merdivenlerden aşağı doğru itti. Varol acı içinde kıvranırken, Mustafa A. kaçtı.

SAĞLIK DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Yaralanan YBO Müdürü Yusuf Varol, çağrılan ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Varol'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan Mustafa A. kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa A., jandarmadaki ifadesinin adından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: haberinburada