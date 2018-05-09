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Kardeşiyle Kavga Eden Çocuğu, Sopa İle Kafasına Vurarak Öldürdü
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kardeşiyle kavga eden çocuğu, sopa ile kafasına vurarak öldürdü

KARDEŞİYLE KAVGA EDEN ÇOCUĞU, SOPA İLE KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Ankara'nın Sincan ilçesinde 18 yaşındaki genç, kardeşi ile kavga eden 13 yaşındaki çocuğu, sopa ile başına vurarak öldürdü.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Kardeşiyle Kavga Eden Çocuğu, Sopa İle Kafasına Vurarak Öldürdü(8/10)10


Ankara'nın Sincan ilçesinde Hamza G. (18) kardeşi ile kavga ettiğini öne sürdüğü Sinan Aco'yu (13) başına sopa ile vurarak öldürdü.



İKİ ÇOCUK KAVGA ETTİ



Ankara'nın Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi 701 Sokak'ta bulunan Rabia Parkı'nda meydana gelen olayda Mehmet Şah Aco ve Hayat Aco çiftinin 4 çocuğundan biri olan, Yenikent İlksan Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Sinan Aco, bir grup arkadaşı ile parkta buluştu. Burada, Sinan Aco ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı kavga etti.



KARDEŞİ İLE KAVGA EDEN ÇOCUĞUN KAFASINA SOPA İLE VURDU



İlçede bir pastanede çalışan Hamza G. de kardeşinin kavga ettiğini öğrenip parka gitti. Hamza G. ile kardeşiyle kavga eden Sinan Aco arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hamza G., dikili çam fidanına sarılı sopayı bulunduğu yerden çıkartarak Sinan Aco'nun başına vurdu.



13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI



Ağır yaralanan Sinan Aco, çağırılan ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak 13 yaşındaki Aco, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



TUTUKLANDI



Sinan Aco'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Hamza G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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