KARDEŞLERİN OYUN OYNARKEN PATLATTIĞI TELEVİZYON KUMANDASI PİLLERİ KÖR ETTİ
İki kardeşin televizyon kumandasından çıkarıp, birbirine vurdukları piller patladı. Patlamanın ardından hastaneye götürülen iki kardeş gözünden ve elinden yaralandı.
Karaman'ın Başyayla ilçesinde, televizyon kumandasından çıkarıp, birbirine vurdukları pillerin patlaması sonucu Mehmet Can Çakır (15) gözünden, kardeşi Abdulkadir Çakır (12) ise elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mehmet Can'ın görme kaybı riski bulunduğu belirtildi.
GÖZÜNDEN VE ELİNDEN YARALANDILAR
Olay, dün, ilçeye bağlı Kışla köyünde meydana geldi. Mehmet Can ile kardeşi Abdulkadir Çakır, evde birlikte oynarken, televizyon kumandasındaki pilleri çıkardı. Çakır kardeşlerin birbirine vurduğu piller patladı. Patlama sonucu Mehmet Can gözünden, kardeşi Abdulkadir de elinden yaralandı. İki kardeş, yakınları tarafından Ermenek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
GÖRME KAYBI RİSKİ VAR
Tedaviye alınan kardeşlerden Mehmet Can Çakır'ın görme kaybı riski taşıdığı, daha kapsamlı tedavi için Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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