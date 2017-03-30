

Ankara'dan 22 Şubat'ta "Kardeşliğe Evet Yürüyüşü" başlatan Serüven Derneği üyeleri, 950 kilometre yol katederek Düzce'ye ulaştı.







Serüven Derneği Başkanı Salim Gören ve Başkan Yardımcısı Fatih Sarıkaya, D-100 Karayolu boyunca 'Kardeşliğe evet' pankartı açarak yürüdü. Kent girişine kadar çevredeki vatandaşlarla fotoğraf çektiren ikili, yoğun ilgi gördü.







Kent girişinde gazetecilere açıklama yapan Gören, 10 şehri kapsayan bin 71 kilometrelik yürüyüşün 37'üncü gününde Eskişehir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan geçtiklerini, geri dönüş yolunda da 950 kilometreyi katettiklerini söyledi.







kaynak:haberler