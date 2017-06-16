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kargoyla gelen gelinlik kolisi 9 kişiyi hastanelik etti

KARGOYLA GELEN GELİNLİK KOLİSİ 9 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Muğla'da bir giyim mağazasına kargo görevlileri tarafından bırakılan ve içerisinde gelinlik bulunan üzeri ıslak koliden etrafa yayılan koku nedeniyle, aralarında mağaza çalışanları ile sağlık görevlilerinin bulunduğu 9 kişi zehirlendi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 15:50
Puan Ver : Kargoyla Gelen Gelinlik Kolisi 9 Kişiyi Hastanelik Etti(8/10)7


Muğla'da bir giyim mağazasına kargo görevlileri tarafından bırakılan ve içerisinde gelinlik bulunan üzeri ıslak koliden etrafa yayılan koku nedeniyle, aralarında mağaza çalışanları ile sağlık görevlilerinin bulunduğu 9 kişi zehirlendi. Olay sonrası mağaza karantina altına alınırken, zehirlenenler ise hastanedeki dekontaminasyon odasında yıkandı



UMKE ekipleri ise özel giysileri ile mağazanın hemen yanındaki pasaja konulan gelinlik ve kıyafetleri poşetlere doldurdu. Kıyafetlerin Ankara'daki Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde inceleneceği öğrenilerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Zehirlenmelerin kolinin üzerine dökülen bir kimyasaldan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, olayla ilgili olarak hastaneye getirilen 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtip, "Zehirlenlere müdahale etmek isteyen sağlık görevlilerinden 4 kişi de zehirlendi. Hepsinin dekontaminasyon odasında yıkanma işlemi gerçekleşti. Şu an itibariyle gözetim altındalar. Kargoda talihsiz bir olay yaşandı" dedi.



 



kaynak:milliyet








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