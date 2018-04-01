Karısı Sevgilisiyle Kaçtı, Cani Koca İkisini De Ağaca Asıp Kırbaçladı
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Karısı sevgilisiyle kaçtı, cani koca ikisini de ağaca asıp kırbaçladı

KARISI SEVGİLİSİYLE KAÇTI, CANİ KOCA İKİSİNİ DE AĞACA ASIP KIRBAÇLADI

Hindistan'da evden kaçan karısını eve dönmeye ikna eden adam, daha sonra hem eşini hem de birlikte olduğu adamı köy meydanında ağaca asarak kırbaçladı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : Karısı Sevgilisiyle Kaçtı, Cani Koca İkisini De Ağaca Asıp Kırbaçladı(7/10)3

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde başka bir adamla yatan evli bir kadın ve onun beraber olduğu adam, kadının kocası tarafından ağaca asılıp kırbaçlanarak cezalandırıldı. Olayı görüntüleri büyük tepki çekti.

EVE DÖNMESİ İÇİN İKNA ETTİ

Kendisini terk edip başka bir adamla kaçan eşini eve dönmesi için ikna etmeye çalışan koca, bir aracı göndererek ona geçmişi unutacağını ve hayatlarına yeniden başlayacakları sözünü verdi.

BAYILAN KADINA TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTILAR

Kadının eve dönmesi üzerine onu cezalandırmaya karar veren cani koca, ellerinden bir ağaca astığı karısını toplanan kalabalığın önünde 100 defa kırbaçladı. Acıdan bayılan kadına aynı köyde yaşayan seyircilerden bazıları tecavüz etmeye çalıştı ve baygın kadını taciz etti.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Bulandshahr şehrinde yaşanan olayda eşiyle beraber kaçan adamı da aynı şekilde cezalandıran koca tutuklandı. Olaydan 1 hafta sonra kendine gelen kadın polise başvurarak kocasından şikayetçi oldu. Hastaneye yatırılan kadın tedavi altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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