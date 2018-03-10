Antalya'da, geçen yıl eşi Hanife ve kızı Esra Özen'i tüfekle vurarak öldüren Sertok Özen savcılıktaki ifadesinde, "Alkol kullandığım gerekçesiyle eşim ve kızımın beni sürekli eleştirmesini içime sindiremedim. Bu nedenle sürekli husumet besledim ve onları öldürmeyi kafama koydum" dedi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENİYOR

Hakkında iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Sertok Özen, savcılıktaki ifadesinde cinayet gününü ayrıntılarıyla anlattı. Alkol bağımlısı olduğunu söyleyen Sertok Özen, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştığını belirterek, "Emekli olduktan sonra krediyle ev aldım. Geçim sıkıntısı çekmeye başladım. Bu sırada alkol almayı sürdürdüm. Hatalı davranışlarım nedeniyle eşim ve kızımla aram iyi değildi. Sık sık evden ayrılıp bazen bir, bazen iki hafta eve gelmeyip, Manavgat'taki bir arkadaşım ve köydeki annemin yanında kalırdım. Alkol kullandığım ve aileme iyi davranmadığım gerekçesiyle eşim ve kızımın beni sürekli eleştirmesini içime sindiremedim. Bu nedenle sürekli husumet besledim ve onları öldürmeyi kafama koydum. Bunun için de Manavgat'ta tanımadığım birinden 600 TL'ye av tüfeği satın aldım" dedi.

İKİSİNİ KARŞIMA ALIP ATEŞ ETTİM

"Kızım Esra, kapıda beni görür görmez odasına gitti. Tüfeği bazanın altına koydum. Bir süre sonra eşim Hanife geldi. Beni görür görmez, 'Hangi cehennemdesin' diye sordu. Ben de 'Hoşbulduk' diyerek, karşılık verdim. Bir süre tartıştıktan sonra eşime kızımızı odadan çağırıp salonda onlarla konuşmak istediğimi söyledim. İkisi salona gelip oturdu. Ben de bazanın altından çıkardığım tüfekle önce kızıma, sonra eşime ateş ettim. İkisi de orada öldü. Onların öldüğünden emin olduktan sonra av tüfeğini de alarak bacanağım Osman Göçer ile baldızım Emine Göçer'in evine gittim. Onları tehdit etmedim."

"ŞİMDİ DE SİZİ VURMAYA GELDİM"

Osman Göçer ile Emine Göçer ise Sertok Özen'in kendilerini öldürmek için eve geldiğini iddia etti. Sertok Özen'e kapıyı eşiyle beraber açtığını anlatan Osman Göçer, "Sertok'un elinde av tüfeği vardı. Bize 'Hanife'yi ve Esra'yı vurdum. Şimdi de sizi vurmaya geldim' dedikten sonra tüfeği doğrultu. Ben ani bir hareketle elindeki tüfeği aldım. Sonra evden kaçtı" dedi.

Dava, önümüzdeki günlerde görülecek.

Kaynak: haberinburada