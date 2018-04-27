KARISININ KAFASINI KESİP ÇÖP KUTUSUNA ATTI! DEHŞET ANLARI KAMERADA
Çin'de 31 yaşındaki adam, tartıştığı karısını öldürüp kafasını kesti. Cani adamın, karısının kafasını poşete koyup çöpe attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çin'de yaşan Zhang, tartıştığı eşinin öldürüp kafasını kesti. Zhang, sakin bir şekilde eşinin kafasının içinde bulunduğu poşeti bir atık imha ünitesine attığı anların görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.
ÇÖP KUTUSUNDA KADININ KAFASINI BULDU
Kangle köyünde meydana gelen olay, bir çalışanın kadının kesik kafasını görüp olayı polise haber vermesi üzerine ortaya çıktı.
CANİ KOCANIN SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Olay yerine yakın iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen polisler Zhang'ın evinden çıkıp elinde 28 yaşında olduğu belirtilen eşinin kafasını sakin bir şekilde atık madde imha ünitesine attığı gördü. Polis cani kocayı yakalayıp gözaltına aldı.
Polis, karısını öldüren cani ile beraber yürüyen adamın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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