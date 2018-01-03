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Karısının kıyafetinde bir Türk'ün imzası var!

KARISININ KIYAFETİNDE BİR TÜRK'ÜN İMZASI VAR!

ABD'nin First Lady'si Melania Trump yılbaşı davetinde Türk modacı Erdem Moralıoğlu ait elbiseyi tercih etti.

Tarih : 03 Ocak 2018, 01:50
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Trump Ailesi yeni yıla Florida'daki West Palm Beach'te girdi. Yeni yıl davetine eşi Donald Trump ve oğulları Barron ile katılan Melania Trump, çiçek desenli bir elbise giydi.

KIYAFET TÜRK MODACI İMZASI TAŞIYOR

Kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın giydiği bu elbise Türk modacının Erdem Moralıoğlu imzasını taşıyor. 47 yaşındaki Trump özel hazırlanan pembe ve çiçek desenli elbiseyi giydiği gecede objektiflere yansıdı.FİYATI 16 BİN TL

Geçmişte birçok ünlü tasarımcıların markalarını tercih eden Trump'ın giydiği elbisenin fiyatı ise 4 bin dolar (Yaklaşık 16 bin TL)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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